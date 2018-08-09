В Калининграде приостановили работу кафе после обнаружения сальмонеллеза

КАЛИНИНГРАД, 9 авг — РИА Новости. Суд приостановил работу кафе быстрого питания в Калининграде, после посещения которого несколько посетителей заболели сальмонеллезом, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.
Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что причиной групповой заболеваемости сальмонеллезом явилось грубое нарушение санитарного законодательства при организации питания, что подтверждено результатами лабораторного исследования. Наличие патогенных микроорганизмов – Salmonella Enteritidis подтверждено в полуфабрикате для шашлыка, полуфабрикате для шаурмы, мясе говядины, а также в готовой продукции — в мясе для шаурмы и соусе.