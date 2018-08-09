В Калининграде приостановили работу кафе после обнаружения сальмонеллеза

КАЛИНИНГРАД, 9 авг — РИА Новости. Суд приостановил работу кафе быстрого питания в Калининграде, после посещения которого несколько посетителей заболели сальмонеллезом, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по области.

"Постановлением Московского районного суда Калининграда ИП Калашян М.Ф. (кафе "Денер Кебаб") признана виновной в совершении выявленных нарушений, и с учетом их характера, посягающего на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, и общественной опасности, суд назначил административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 90 суток", — говорится в сообщении.

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что причиной групповой заболеваемости сальмонеллезом явилось грубое нарушение санитарного законодательства при организации питания, что подтверждено результатами лабораторного исследования. Наличие патогенных микроорганизмов – Salmonella Enteritidis подтверждено в полуфабрикате для шашлыка, полуфабрикате для шаурмы, мясе говядины, а также в готовой продукции — в мясе для шаурмы и соусе.