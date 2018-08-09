Нижегородского полицейского подозревают в фиктивной регистрации мигрантов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 авг — РИА Новости. Заместитель начальника отдела полиции Автозаводского района Нижнего Новгорода задержан по подозрению во взяточничестве, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, с 19 марта по 9 апреля 2018 года заместитель начальника отдела по вопросам миграции отдела полиции №1 УМВД России по Нижнему Новгороду получил взятку в сумме 93 тысячи 200 рублей от лиц, предоставляющих услуги по оказанию помощи иностранным гражданам в регистрации на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода.

"За взятку полицейский, достоверно осведомленный о том, что в жилых помещениях Автозаводского района производится фиктивная постановка на учет иностранных граждан, утаивал указные факты, то есть не регистрировал сообщения в установленном законом порядке. Противоправные действия горе-полицейского выявлены оперативными сотрудниками УФСБ по региону. 8 августа 2018 года подозреваемый был задержан", — говорится в сообщении регионального СУСК.

По сообщению ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудник полиции отстранен от исполнения должностных обязанностей. Решается вопрос об увольнении его из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь сотрудника полиции.

Подозреваемому предъявлено обвинение, он признал свою вину. В настоящее время в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения. Расследование продолжается.