Ростовчанина осудили за шантаж полицейского "шпионскими часами"

ВОЛГОГРАД, 9 авг — РИА Новости. Житель Ростовской области получил 3 года и 2 месяца колонии за то, что шантажировал полицейского аудиозаписью, сделанной на шпионские часы, сообщает в четверг СУСК по Волгоградской области.

По данным следствия, житель Ростовской области в Москве приобрел часы, оснащенные функциями акустической записи. В августе 2017 года он ехал по трассе в Иловлинском районе Волгоградской области на своем автомобиле. Ростовчанина остановили сотрудники ДПС, потому что на машине были грязные номера.

"За непривлечение к административной ответственности по данному факту злоумышленник решил дать полицейскому взятку в размере полутора тысяч рублей. Осужденный зафиксировал разговор о незаконном вознаграждении с сотрудником ГАИ на свои наручные часы, а затем стал вымогать с него 970 тысяч рублей за нераспространение этой записи в сети Интернет", — говорится в сообщении ведомства.

Сотрудник ДПС доложил о шантаже руководству, вымогателя задержали. В результате 35-летнего мужчину приговорили к лишению свободы за незаконное приобретение специальных технических средств, дачу взятки полицейскому и вымогательство.

"Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — сообщает ведомство.