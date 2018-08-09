Стрелявшую в одноклассников курганскую школьницу поместят в спецучреждение

ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Школьницу, которая стреляла в одноклассников в школе №15 города Шадринск Курганской области, по решению суда поместят в учебное учреждение закрытого типа сроком на 2 года, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Шадринского районного суда.

В марте 13-летняя ученица шадринской школы №15 открыла стрельбу из пневматического пистолета по одноклассникам. По сообщению ГУМВД РФ по региону, семь детей получили синяки и ссадины, госпитализация никому из них не потребовалась. Также сообщалось, что одна из школьниц взяла пистолет у отца, вторая из пистолета стреляла, третья – отвлекала учителя, чтобы в момент стрельбы его не было в классе.

По данным прокуратуры региона, отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по области провел проверку по факту стрельбы в школе и отказал в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что участницы происшествия — несовершеннолетние. Прокуратура уточняет, что материалы процессуальной проверки были рассмотрены комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шадринска, которая приняла решение ходатайствовать перед судом о помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

"В среду Шадринским районным судом рассмотрено ходатайство в отношении одной из участниц происшествия — школьницы, которая непосредственно стреляла. По итогам заседания было принято решение о помещении несовершеннолетней в спецучреждение закрытого типа сроком на 2 года", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что также в суд поступили административные заявления в отношении еще двух участниц происшествия. Их рассмотрение состоится 9 и 10 августа соответственно, добавила она.

В прокуратуре региона пояснили, что 8 августа в суде ходатайство о помещение школьницы в спецучреждение прокуратурой было поддержано.