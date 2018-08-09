Стрелявшую в одноклассников курганскую школьницу поместят в спецучреждение

ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Школьницу, которая стреляла в одноклассников в школе №15 города Шадринск Курганской области, по решению суда поместят в учебное учреждение закрытого типа сроком на 2 года, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Шадринского районного суда.
По данным прокуратуры региона, отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по области провел проверку по факту стрельбы в школе и отказал в возбуждении уголовного дела в связи с тем, что участницы происшествия — несовершеннолетние. Прокуратура уточняет, что материалы процессуальной проверки были рассмотрены комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Шадринска, которая приняла решение ходатайствовать перед судом о помещении подростков в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.
Она уточнила, что также в суд поступили административные заявления в отношении еще двух участниц происшествия. Их рассмотрение состоится 9 и 10 августа соответственно, добавила она.
В прокуратуре региона пояснили, что 8 августа в суде ходатайство о помещение школьницы в спецучреждение прокуратурой было поддержано.