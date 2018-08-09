Погибшие в КБР росгвардейцы были на сборе инструкторов горной подготовки

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Погибшие при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии четверо бойцов Росгвардии были на сборе по повышению квалификации инструкторов горной подготовки, сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее Росгвардия сообщила, что в среду в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии.

"В среду, 8 августа, в горном районе Кабардино-Балкарии в период учебно-тренировочного сбора по повышению квалификации инструкторов горной подготовки Росгвардии трагически погибли четверо военнослужащих по контракту", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что плановые учебные занятия и восхождения в труднопроходимых районах высокогорья проходят несколько раз в год в сложных климатических условиях. Обучение, повышение квалификации инструкторов на этом сборе было организовано в ходе перевальных походов и горных восхождений под руководством тренеров Федерации альпинизма России.

"В период их проведения личный состав получает практику техники действий в высокогорье на сложном каменистом и снежно-ледовом рельефе в условиях низких температур, совершенствует тактику действий в составе групп спецназа", — подчеркнули в пресс-службе Росгвардии.