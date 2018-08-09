В Астрахани завели дело против персонала детсада, где связывали детей

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Заведено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, против персонала детского сада в Астрахани, где, как установило следствие, связывали детей, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.

По данным следствия, 7 августа несколько СМИ опубликовали видеозаписи, сделанные местной жительницей в одном из частных детских садов города Астрахани. На них видно, что воспитанники детского сада в тихий час лежат в кроватках, туго связанные пеленками. При этом дети находятся в кроватях по двое. Автор видео утверждает, что воспитатели постоянно связывают детей для того, чтобы уложить их спать в тихий час.

"В Астрахани по фактам неправомерных действий персонала детского сада возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что владелица частного детсада и ее супруг, не имея квалифицированного персонала, с декабря 2016 по август 2018 года заключали договоры на оказание услуг няни за 3,5 тысячи рублей в месяц. Понимая, что не могут выполнить обязательства по договору, подозреваемые совместно со своими работниками связывали малышей простынями по рукам и ногам, лишая их возможности свободно передвигаться.