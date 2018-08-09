Погибшие в КБР спецназовцы не раз участвовали в операциях против боевиков

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Четверо бойцов Росгвардии, погибшие при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии, имели опыт участия в спецоперациях против боевиков, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Светлая память боевым товарищам. Все они — профессионалы высокого уровня, имели высокую квалификацию. Не только как военнослужащие спецназа, но и как инструктора горной подготовки своих подразделений. Неоднократно принимали участие в специальных операциях по ликвидации бандформирований и по спасению граждан", — говорится в сообщении.