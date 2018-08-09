В Чечне мужчина убил восьмилетнего ребенка из-за неприязни к его отцу

ГРОЗНЫЙ, 9 авг – РИА Новости. Следствие в Чечне возбудило уголовное дело по факту убийства местным жителем 8-летнего ребенка и покушения на убийство еще двух мужчин, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления СК РФ по республике.

"По предварительным данным следствия, вечером 8 августа в селе Беной-Ведено Ножай-Юртовского района республики 36-летний местный житель на почве неприязненных отношений к односельчанину нанес складным ножом проникающие ранения его 8-летнему сыну. После этого он направился домой еще к двум односельчанам, к которым также испытывал неприязнь и тоже ранил их ножом", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, ребенок от полученных ранений скончался в реанимации больницы, двое взрослых госпитализированы с ножевыми ранениями брюшной полости и груди.

"Следствие возбудило уголовное дело по факту убийства малолетнего ребенка и покушения на убийство двух и более лиц по нескольким статьям УК РФ (п. "в" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", — добавил представитель ведомства.

Подозреваемый задержан. Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого.