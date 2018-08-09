В Каспийском море сел на мель исследовательский теплоход

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг — РИА Новости. Научно-исследовательское судно "Тюлень-10" село на мель в северной части Каспийского моря, утечки нефтепродуктов нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.
"На судне находится 14 человек (запас еды 10 суток). Погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
Маршрут следования Астрахань – северная часть Каспийского моря. Данный судоходный участок в зоне ответственности морского порта "Оля". Движение судов по данному участку Волго-Каспийского канала не нарушено.
В ближайшее время ожидается прибытие в район происшествия судна "СМ-сервис" для снятия с мели теплохода "Тюлень-10".