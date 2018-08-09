Россиянин пытался вылететь из Минска в Тбилиси по паспорту брата

МИНСК, 9 авг – РИА Новости. Белорусские пограничники задержали в аэропорту Минска гражданина России, который пытался вылететь в Тбилиси по паспорту своего брата, сообщила в четверг пресс-служба Госпогранкомитета Белоруссии.

"Седьмого августа во время оформления авиарейса "Минск-Тбилиси" у одного из пассажиров выявлен недействительный документ. В ходе разбирательства установлено, что переданный пограничнику паспорт, принадлежит не предъявителю, а его брату", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что гражданин РФ решился на нарушение "из-за истечения срока действия своего документа".

В пресс-службе сообщили, что в отношении задержанного начат административный процесс за попытку незаконного пересечения госграницы Белоруссии. Кроме того, проводится проверка по факту использования заведомо подложного документа. Мужчине грозит штраф и ограничение свободы на срок до двух лет.