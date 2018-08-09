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Происшествия

Unijet и "Внуково" ведут спор по искам о крушении самолета главы Total

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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗал судебных заседаний. Архивное фотоЗал судебных заседаний. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Представитель французской компании Unijet, эксплуатировавшей самолет Falcon 50 EX, который в 2014 году потерпел крушение в аэропорту "Внуково" с главой французской нефтегазовой компании Total Кристофом де Маржери на борту, заявил в арбитражном суде Москвы, что стороны продолжают переговоры об урегулировании споров.

Крушение самолета во Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Президиум Мосгорсуда уточнил приговор по делу о крушении Falcon во Внуково
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, в этом иске, поступившем в арбитраж в октябре 2017 года, Unijet требует взыскать более 6,7 миллиона евро и 1280 долларов с АО "Международный аэропорт "Внуково" и Государственной корпорации по организации воздушного движения в РФ (ГК по ОрВД).

На заседании в четверг представитель истца заявил, что переговоры о мирном урегулировании продолжаются, причем они касаются не только данного дела, но и другого иска, находящегося в московском арбитраже, а также нескольких гражданских исков в судах общей юрисдикции. Представители ответчиков и третьих лиц – страховых компаний "Альфастрахование" и "Согаз" — поддержали ходатайство истца об отложении слушаний. Разбирательство продолжится 24 октября.

Представитель Unijet на предыдущем заседании в мае говорил, что "согласована денежная сумма компенсации, сторонам осталось согласовать юридические детали". Он также уточнил тогда, что в случае внесудебного урегулирования французская компания откажется от иска. Согласованную сумму компенсации стороны не называли.

Первое дело

На месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Cubana de Aviacion в Гаване, Куба. 18 мая 2018
© AFP 2018 / Adalberto Roque
Крупнейшие авиакатастрофы в мире в 2009-2018 годах
В другом процессе, касающемся данной авиакатастрофы, пять иностранных страховых компаний требуют взыскать с ОАО "Аэропорт "Внуково", ГК по ОрВД и АО "Международный аэропорт "Внуково" 10 миллионов евро убытков, причиненных крушением самолета главы Total.

Страховые компании, в которых были застрахованы на 1 миллион евро жизни членов экипажа и пассажира и на 9 миллионов евро самолет, ранее произвели выплаты потерпевшим. Теперь они требуют взыскать свои убытки с лиц, которых считают виновными в происшествии. Столичный арбитраж в августе 2016 года приостановил производство по иску страховщиков до вступления в законную силу приговора Солнцевского районного суда по уголовному делу, возбужденному после авиакатастрофы.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту "Внуково" при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам.

Солнцевский суд Москвы весной 2017 года выделил дело в отношении троих обвиняемых — Круглова, Архиповой и Дунаева — в отдельное производство и вернул его на дорасследование. Мартыненко и Леденев признали свою вину, суд приговорил первого к четырем годам колонии, второго — к 3,5 годам, но в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне освободил их от ответственности.

Солнцевский суд также не стал взыскивать с фигурантов дела компенсацию в пользу потерпевших. В частности, компания Unijet требовала 515 миллионов рублей, а аэропорт "Внуково" — более 400 тысяч рублей. Патрик Вервель — супруг погибшей в авиакатастрофе стюардессы — заявил иск на 30 миллионов рублей. Но эти требования райсуд не рассмотрел. Президиум Мосгорсуда, рассмотрев 22 мая жалобу Вервеля, изменил приговор, указав на право француза подать гражданский иск в Солнцевский суд.

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