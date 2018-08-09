В Самарской области двух полицейских задержали за взятки, сообщил источник

САМАРА, 9 авг — РИА Новости. Двух сотрудников полиции задержали в Самарской области при получении взяток, но эти две истории друг с другом не связаны, сообщил в четверг РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, накануне в Самаре сотрудники регионального управления ФСБ поймали с поличным при передаче 200 тысяч рублей заместителя начальника отдела полиции №7.

По предварительной версии, он может быть причастен к вымогательству денег у местного жителя за "решение вопроса о беспрепятственной транспортировке сыпучих грузов".

В тот же день в Тольятти сотрудники того же УФСБ задержали старшего оперативника городского управления МВД. Следствие считает, что он получил 300 тысяч рублей от местного жителя за возврат изъятой полицией финансовой документации по двум фирмам.

"В обоих случаях в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье "Получение взятки в крупном размере"", — сказал собеседник агентства. Эта статья предполагает до 12 лет лишения свободы.

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил на своей странице в Twitter, что задержанный замначальника отдела полиции – брат Вадима Нещадимова, который возглавляет центр по противодействию экстремизму ГУМВД по Самарской области.

Таким образом, за последнюю неделю по подозрению во взятке задержаны уже три сотрудника полиции Самарской области.