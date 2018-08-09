В Самарской области девять человек пойдут под суд за кражу 143 тонн нефти

САМАРА, 9 авг — РИА Новости. Суд в Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении девяти местных жителей, похитивших более 143 тонн нефти на общую сумму свыше 1,7 миллиона рублей, сообщает в четверг пресс-служба МВД РФ.

По версии следствия, один из обвиняемых работал охранником и за деньги сообщал подельникам информацию о том, где находятся мобильные группы, охраняющие нефтепровод в Нефтегорском районе Самарской области. В течение месяца обвиняемые совершили несколько хищений нефти общей массой более 143 тонн на сумму более 1,7 миллиона рублей.

"В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Нефтегорский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

По данным МВД РФ, подельники обвиняются в хищении нефти в особо крупном размере и покушении на хищение нефти.

Обвиняемым может грозить до десяти лет лишения свободы.