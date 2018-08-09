БРЯНСК, 9 авг – РИА Новости. Скрывавшийся на территории Смоленской области гражданин Таджикистана задержан по подозрению в террористической деятельности, сообщил РИА Новости в четверг представитель регионального управления ФСБ.

"В рамках работы по розыску лиц, причастных к террористической деятельности, в том числе участников международных террористических организаций, УФСБ по Смоленской области выявлен гражданин Республики Таджикистан 1972 года рождения, который скрывался на территории Смоленской области от уголовного преследования за совершение в Таджикистане преступлений террористического характера ", — отметил собеседник агентства.

По его словам, по инициативе органов безопасности задержанному аннулирован вид на жительство в РФ. По данным УФСБ, гражданина Таджикистана экстрадировали на родину, где он был задержан правоохранительными органами республики.