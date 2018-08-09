Прокурор попросил 3,5 года тюрьмы для экс-депутата Госдумы Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 авг – РИА Новости. Государственный обвинитель попросил суд назначить три с половиной года лишения свободы бывшему депутату Госдумы Владимиру Бессонову, обвиняемому в избиении полицейских, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В четверг Кировский районный суд Ростова-на-Дону приступил к прениям сторон по делу.

"У меня, как государственного обвинителя, нет сомнения в том, что Бессонов причастен к преступлениям, в которых он обвиняется и виновен в них… По совокупности преступлений путем частичного сложения Бессонову следует назначить окончательное наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сказала прокурор. Она добавила, что суду следует критически относиться к версии защиты о невиновности Бессонова.

Защитники Бессонова, в свою очередь, попросили суд прекратить уголовное дело и вынести оправдательный приговор. "Версия обвинения не нашла своего подтверждения… Никаких незаконных действий во время проведения встречи не было. Прошу суд прекратить уголовное дело и вынести оправдательный приговор", — сказал один из адвокатов.

По версии следствия, в декабре 2011 года Бессонов в Ростове-на-Дону организовал несогласованный митинг c более чем 100 участниками, а на требование полиции прекратить акцию депутат и другие организаторы ответили отказом. Как утверждают следователи, после попыток полицейских самостоятельно отключить звукоусиливающую аппаратуру участники митинга, включая Бессонова, устроили с ними драку.

Потерпевшими по делу были признаны двое полицейских. Максимальное наказание по статье "применение насилия в отношении представителя власти" — 10 лет лишения свободы. Сам Бессонов неоднократно отвергал обвинения и заявлял, что намерен добиваться привлечения к уголовной ответственности сотрудников полиции, которые, по его мнению, сами превысили полномочия.

В 2015 году дело было передано в Кировский районный суд Ростова-на-Дону, однако из-за неявок подсудимого 28 октября 2015 года суд изменил меру пресечения Бессонову с подписки о невыезде на арест и объявил его в розыск. Производство по делу было приостановлено. В начале декабря 2017 года по ходатайству прокурора суд возобновил производство в порядке статьи УПК, предусматривающей заочное рассмотрение дела.