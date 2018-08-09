Суд приговорил экс-главу УФНС по Челябинской области к трем годам колонии

ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Суд приговорил к 3 годам колонии общего режима бывшего руководителя управления ФНС России по Челябинской области Александра Путина за злоупотребление должностными полномочиями, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным суда, Путин, являясь руководителем управления Федеральной налоговой службы России по области, с ноября 2010 по декабрь 2013 года способствовал заключению госконтрактов на выполнение ремонтно-строительных работ в управлении с фирмами, подконтрольными его свояку Сергею Новожилову. Путин давал незаконные указания начальнику отдела обеспечения, чьи сотрудники занимались проведением аукционов, о создании условий для побед в проводимых аукционах фирмам Новожилова.

Новожилов, как установлено в суде, предоставлял подконтрольные ему фирмы ООО "Архитектура и строительство" и ООО "СтройПрофиль", оплачивал услуги специалиста, который по указанию Путина допускался к подготовке аукционной документации и готовил усложненные техзадания, которые невозможно было выполнить иным участникам аукциона в установленный заказчиком срок.

"В Центральном районном суде Челябинска 9 августа завершено оглашение приговора по уголовному делу в отношении Путина и Новожилова. Они признаны виновными: Путин — в превышении должностных полномочий, Новожилов — в пособничестве в превышении должностных полномочий, им назначено наказание в виде, соответственно, 3 лет и 2 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Кроме того, суд применил к экс-главе областного УФНС дополнительное наказание в виде лишения его права занимать должности на государственной службе на срок 2 года, уточняется в сообщении.

Осужденные, находившиеся на подписке о невыезде, взяты под стражу в зале суда, добавляется в сообщении.