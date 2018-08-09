Осужденного украинца Клыха перевели из психбольницы в тюрьму

ЧЕЛЯБИНСК, 9 авг – РИА Новости. Осужденный в России украинец Станислав Клых, отбывающий наказание в Челябинской области и переведенный с конца июня в психиатрическую больницу, вернулся обратно в тюрьму, сообщила в четверг РИА Новости уполномоченный по правам человека в области Маргарита Павлова.

Челябинский омбудсмен 19 июня посещала Клыха, отбывающего наказание в тюрьме города Верхнеуральска. По ее данным, Клых не жаловался на условия содержания и администрацию учреждения, не отказывался от приема пищи, ходил на прогулку, не получал медикаментов. В камере Клыха, по информации омбудсмена, были исправная сантехника, телевизор, бачок с питьевой водой, книги, продукты питания, сигареты.

Как ранее сообщала Павлова, Клых писал заявление на госпитализацию по собственному желанию, с 28 июня он находился в психиатрической больнице в Магнитогорске (федеральное казенное учреждение ФСИН России) на плановой госпитализации.

"Станислава Клыха буквально на днях вернули обратно в тюрьму из больницы, он прошел курс лечения. Повторю, у него была плановая госпитализация, по его собственному желанию. Жалоб на состояние здоровья от него не поступало", — сказала она.

Павлова напомнила, что осужденный в прошлом году, в сентябре, по собственному письменному заявлению уже проходил лечение в больнице.

Верховный суд Чечни в мае 2016 года приговорил Клыха и Николая Карпюка — граждан Украины, членов националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*, запрещена в РФ) — к 20 и 22,5 годам колонии строгого режима.

* Организация, запрещенная на территории России