Глава КБР выразил соболезнования родным погибших росгвардейцев

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков выразил соболезнования родственникам четверых росгвардейцев, погибших в горах в Черекском районе республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Ранее Росгвардия сообщила, что в среду в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих. Из-за плохих погодных условий в горах вертолет в четверг не может вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в пешем порядке.

"От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате схода лавины военнослужащих Росгвардии. Стойкости и мужества семьям пережить эту трагедию и невосполнимую утрату. В настоящее время правительство КБР реализует комплекс необходимых организационных мер, республика готова оказать всю необходимую помощь", — заявил Коков в телеграмме на имя директора Росгвардии Виктора Золотова.

Ранее источник в силовых структурах КБР сообщил, что двое погибших военнослужащих являлись жителями Краснодарского края, один проживал в Чеченской республике, еще один – в Архангельске.