Глава КБР выразил соболезнования родным погибших росгвардейцев

НАЛЬЧИК, 9 авг – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков выразил соболезнования родственникам четверых росгвардейцев, погибших в горах в Черекском районе республики, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"От имени жителей Кабардино-Балкарии, от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате схода лавины военнослужащих Росгвардии. Стойкости и мужества семьям пережить эту трагедию и невосполнимую утрату. В настоящее время правительство КБР реализует комплекс необходимых организационных мер, республика готова оказать всю необходимую помощь", — заявил Коков в телеграмме на имя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Ранее источник в силовых структурах КБР сообщил, что двое погибших военнослужащих являлись жителями Краснодарского края, один проживал в Чеченской республике, еще один – в Архангельске.