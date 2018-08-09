Погибшие в КБР росгвардейцы были жителями трех регионов, сообщил источник

НАЛЬЧИК, 9 авг — РИА Новости. Четверо сотрудников Росгвардии, погибшие под лавиной в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, являлись жителями трех регионов России, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

Ранее Росгвардия сообщила, что в среду в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих. Из-за плохих погодных условий в горах вертолет в четверг не может вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в пешем порядке.

"Двое погибших военнослужащих являлись жителями Краснодарского края, один проживал в Чеченской республике, еще один – в Архангельске", — сказал собеседник агентства.