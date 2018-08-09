Погибшие в КБР росгвардейцы не были членами кубанской федерации альпинизма

КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Росгвардейцы, погибшие под лавиной в горах Кабардино-Балкарии, не состояли в федерации альпинизма Краснодарского края, сообщила РИА Новости пресс-секретарь организации Марина Тукмакова.
"В федерации альпинизма Краснодарского края спортсмены, чьи фамилии были предварительно озвучены среди погибших, не состоят", — сообщил агентству пресс-секретарь организации Марина Тукмакова.
В четверг источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что из-за плохих погодных условий вертолет не может вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Сейчас решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в пешем порядке.