Погибшие в КБР росгвардейцы не были членами кубанской федерации альпинизма

КРАСНОДАР, 9 авг — РИА Новости. Росгвардейцы, погибшие под лавиной в горах Кабардино-Балкарии, не состояли в федерации альпинизма Краснодарского края, сообщила РИА Новости пресс-секретарь организации Марина Тукмакова.

Ранее Росгвардия сообщала, что в среду в Черекском районе Кабардино-Балкарии в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту. Для установления всех обстоятельств происшествия на место вылетела группа офицеров центрального аппарата Росгвардии. Организована эвакуация погибших военнослужащих.

"В федерации альпинизма Краснодарского края спортсмены, чьи фамилии были предварительно озвучены среди погибших, не состоят", — сообщил агентству пресс-секретарь организации Марина Тукмакова.

В четверг источник РИА Новости в силовых структурах региона сообщил, что из-за плохих погодных условий вертолет не может вылететь, чтобы эвакуировать тела погибших. Сейчас решается вопрос о том, чтобы транспортировать их в пешем порядке.