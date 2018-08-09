СК завел дело на капитана теплохода, севшего на мель в Якутии

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. СК возбудил уголовное в отношении капитана-механика теплохода "Ракета-269", которое село на мель в Якутии с 55 пассажирами на борту, сообщает ведомство в мессенджере "ТамТам".

"В отношении 58-летнего капитана-механика возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также допрашиваются руководители компании-судовладельца", — говорится в сообщении.

Теплоход "Ракета-269", следовавший по реке Лене по маршруту Сангар — Якутск, в субботу, 30 июня, около полудня по местному времени сел на мель, не дойдя до пункта назначения 130 километров. На его борту находились 55 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажиры теплохода получили переломы и ушибы. По данным регионального минздрава, пострадали шесть человек, в том числе ребенок трех лет. Пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, нет.