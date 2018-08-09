Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. Архивное фото

Начальник Главного управления МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов во время избрания ему меры пресечения в Кемеровском областном суде. Архивное фото

КЕМЕРОВО, 9 авг — РИА Новости. Кемеровский областной суд в четверг рассмотрел и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу бывшего начальника Главного управления МЧС по Кузбассу Александра Мамонтова, обвиняемого в растрате и халатности по делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" и арестованного до 25 сентября, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Центрального районного суда Кемерова (продлившего Мамонтову арест до 25 сентября) оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — зачитал решение судья Евгений Колчанов.

Мамонтов, теперь уже бывший руководитель ГУМЧС по Кузбассу, и экс-начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев подозреваются в халатности, а Мамонтов — ещё и в растрате бюджетных средств.

По версии следствия, Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах проверку соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня", где 25 марта произошел крупный пожар, унесший 60 жизней. Оба были задержаны 25 мая, суд по ходатайству следствия арестовал обоих до 25 июля и позже продлил срок до 25 сентября.

Всего в рамках уголовного дела о пожаре в "Зимней вишне" задержаны и арестованы 11 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию, пожарную сигнализацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.