После ДТП в Томской области три женщины находятся в тяжелом состоянии

НОВОСИБИРСК, 9 авг — РИА Новости. Три человека остаются в крайне тяжелом состоянии после "лобового" ДТП в Томской области; всего в больницах находятся 11 пострадавших, сообщает в четверг областной департамент здравоохранения.

В минувшую среду на 21-м километре автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево произошло столкновение встречных автомобилей Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace. УМВД по региону сообщало об одном погибшем и пятерых пострадавших в аварии. По данным облдепздрава, всего в ДТП пострадало 11 человек.

"В Больнице скорой медицинской помощи № 2 остаются двое детей. По словам главного врача больницы Андрея Караваева, семилетняя девочка находится в отделении травматологии в состоянии ближе к удовлетворительному. Семилетний мальчик находится в реанимации, его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое", — говорится в сообщении.

По данным департамента, в Больнице скорой медицинской помощи находятся восемь взрослых. По информации главврача, состояние трех женщин врачи оценивают как крайне тяжелое. Состояние пяти человек — мужчины и четырех женщин — оценивается как тяжелое. Еще один пациент в состоянии средней степени тяжести находится в отделении торакальной хирургии Томской областной клинической больницы.