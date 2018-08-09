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Происшествия

Педали, деньги, два ствола. Банда силовиков-велосипедистов грабила банки

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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкАртем Лебедев и Владислав Полтарыбатько в Чкаловском суде Екатеринбурга, во время оглашения приговора по делу банды экс-полицейских-велосипедистов, грабивших банки на велосипедахАртем Лебедев и Владислав Полтарыбатько в Чкаловском суде Екатеринбурга, во время оглашения приговора по делу банды экс-полицейских-велосипедистов, грабивших банки на велосипедах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор группировке, в которую входили четверо бывших сотрудников полиции и Росгвардии. Они устраивали вооруженные налеты на банки, а с места преступления скрывались на велосипедах. За год ограбили несколько отделений, похитив около десяти миллионов рублей. О том, что заставило силовиков свернуть на кривую дорожку и как бывшим коллегам удалось их обезвредить, — в материале РИА Новости.

Последний налет

В июне 2017-го в екатеринбургское отделение Сбербанка в одном из торговых центров ворвались вооруженные люди в бейсболках и темных очках. Действовали решительно: приказали всем клиентам лечь на пол, приставили к виску кассира пистолет и велели сложить в сумку всю выручку. Испуганная девушка выполнила требования налетчиков, но администратор успел нажать тревожную кнопку.

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© Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
Оперативник свердловского УБОПа Дмитрий Дроздов задерживает лидера банды велосипедистов

Нападение заняло всего около минуты, однако на выходе грабителей уже ждали оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью и бойцы СОБРа. "Банду разрабатывали несколько месяцев, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Полицейские знали о готовящемся ограблении, но не имели точной информации о месте налета. Когда поступил сигнал из Сбербанка, отреагировали незамедлительно".

На кадрах с камер видеонаблюдения хорошо видно, как трое вооруженных людей выбегают из банка. На одного из них бросается полицейский (позже его наградят ведомственной медалью). Остальные налетчики начинают отстреливаться, кидаются врассыпную и скрываются во дворах. Гуляли на свободе они недолго — всех арестовали в течение следующих суток. Двое оказались действующими сотрудниками полиции и Росгвардии, еще двое — бывшими. 

© ГУ МВД по Свердловской областиВелосипед, изъятый с места ограбления Сбербанка
© ГУ МВД по Свердловской области
Велосипед, изъятый с места ограбления Сбербанка

Днем охраняли, вечером  воровали

Банду сколотил экс-сотрудник патрульно-постовой службы, 25-летний Владислав Полтарыбатько (как раз его задержали на месте преступления). Именно он предложил брату-близнецу Станиславу и двум их приятелям Артему Лебедеву и Александру Грибаниченко план быстрого обогащения. Компания сложилась еще в Учебном центре полиции в городе Верхняя Салда, после окончания которого курсанты благополучно поступили на службу в органы внутренних дел.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВладислав Полтарыбатько в Чкаловском суде Екатеринбурга, во время оглашения приговора по делу банды экс-полицейских-велосипедистов, грабивших банки на велосипедах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Владислав Полтарыбатько в Чкаловском суде Екатеринбурга, во время оглашения приговора по делу банды экс-полицейских-велосипедистов, грабивших банки на велосипедах

Лидер группировки и Грибаниченко продержались в силовых структурах недолго и вскоре перешли на гражданку. Наибольших успехов в карьере достиг Станислав — проработав несколько лет в ППСП, он перевелся в отряд специального назначения "Гром". Молодой человек прошел месячную стажировку, но приступить к работе так и не успел.

"Мозговым центром банды был Владислав, он планировал налеты и руководил действиями группы на месте, распределял похищенные денежные средства между остальными членами банды и подбирал "кадры", — продолжает источник. — Сообщники несколько недель вели наблюдение за объектом. В день налета они приезжали к отделению банка на велосипедах, которые оставляли неподалеку. Надев темные очки, бейсболки и капюшоны, трое заходили внутрь, а один оставался на улице, чтобы в случае появления полиции предупредить подельников. При этом они никогда не пользовались мобильными телефонами, все переговоры вели по рации".

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкСтанислав Полтарыбатько в Чкаловском суде Екатеринбурга, во время оглашения приговора по делу банды экс-полицейских-велосипедистов, грабивших банки на велосипедах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Станислав Полтарыбатько в Чкаловском суде Екатеринбурга, во время оглашения приговора по делу банды экс-полицейских-велосипедистов, грабивших банки на велосипедах

В июле 2016-го бандиты нагрянули в отделение ВТБ-банка. Добыча — около 300 тысяч рублей. Второй улов был более солидным — почти семь с половиной миллионов. После столь успешного налета банда на некоторое время залегла на дно.

К криминальному промыслу вернулись летом 2017-го, но к тому времени Полтарыбатько уже попал в разработку оперативных служб. Полицейские обратили внимание на то, что все налеты были тщательно спланированы — вплоть до мелочей, о которых мог знать только кто-то из своих. И стали проверять действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов.

Кадр ограбления во Внуково
© СК РФ
Криминальный "спецназ": как банда в погонах охотилась на перевозчиков денег
Следствию помогли записи с камер видеонаблюдения — грабители попадали на них несколько раз. Качество изображения не позволяло четко разглядеть лица, но одежду преступников изучили подробно.

"После задержания сотрудники регионального УБОПа изъяли ряд вещественных доказательств, которые послужили весомым вкладом в изобличение этой преступной группы. А именно: два предмета, похожих на пистолет, один из которых преступники бросили в воду, когда переплывали реку, — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Бандиты применяли разнообразное оборудование, в том числе рации и велосипеды. Однако это им не помогло".

© ГУ МВД по Свердловской областиЛица преступники прятали с помощью бейсболок и темных очков
© ГУ МВД по Свердловской области
Лица преступники прятали с помощью бейсболок и темных очков

Участникам группировки предъявили обвинение по статье 162 часть 4 УК России "Разбой, совершенный организованной группой лиц", а двух действующих сотрудников сразу уволили из силовых структур.

Долговая яма

Хорошим подспорьем в раскрытии дела послужило чистосердечное признание Александра Грибаниченко. Он пошел на сделку со следствием, подробно рассказав о "подвигах" группировки и мотивах, толкнувших его на преступление. По его словам, украденные деньги он потратил на погашение ипотечных долгов. Суд рассмотрел уголовное дело экс-силовика в особом порядке и приговорил его к шести с половиной годам колонии. Остальные обвиняемые от сотрудничества отказались.

© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкАртем Лебедев в Чкаловском суде Екатеринбурга, во время оглашения приговора по делу банды экс-полицейских-велосипедистов, грабивших банки на велосипедах
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артем Лебедев в Чкаловском суде Екатеринбурга, во время оглашения приговора по делу банды экс-полицейских-велосипедистов, грабивших банки на велосипедах

На время расследования Владислава Полтарыбатько и Лебедева отправили в СИЗО, а Станислава оставили под домашним арестом. Следователям братья-близнецы объяснили, что занялись разбоями, потому что их мать после операции нуждалась в дорогостоящем лечении, а денег не хватало. Впрочем, некоторые оперативники придерживаются другого мнения — они считают, что на преступления бывших коллег толкнула банальная жажда легкой и быстрой наживы.

Судебное заседание. архивное фото
© РИА Новости
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В среду, 8 августа, Чкаловский городской суд Екатеринбурга приговорил Владислава Полторыбатько к 14 годам колонии строгого режима, его брату Станиславу дали девять лет и десять месяцев, а Лебедеву — 13 с половиной лет. Судья учел, что у обвиняемых находятся на попечении больные родители, а также имеется ряд служебных наград.

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