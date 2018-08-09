Педали, деньги, два ствола. Банда силовиков-велосипедистов грабила банки

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор группировке, в которую входили четверо бывших сотрудников полиции и Росгвардии. Они устраивали вооруженные налеты на банки, а с места преступления скрывались на велосипедах. За год ограбили несколько отделений, похитив около десяти миллионов рублей. О том, что заставило силовиков свернуть на кривую дорожку и как бывшим коллегам удалось их обезвредить, — в материале РИА Новости.
Последний налет
В июне 2017-го в екатеринбургское отделение Сбербанка в одном из торговых центров ворвались вооруженные люди в бейсболках и темных очках. Действовали решительно: приказали всем клиентам лечь на пол, приставили к виску кассира пистолет и велели сложить в сумку всю выручку. Испуганная девушка выполнила требования налетчиков, но администратор успел нажать тревожную кнопку.
Нападение заняло всего около минуты, однако на выходе грабителей уже ждали оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью и бойцы СОБРа. "Банду разрабатывали несколько месяцев, — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. — Полицейские знали о готовящемся ограблении, но не имели точной информации о месте налета. Когда поступил сигнал из Сбербанка, отреагировали незамедлительно".
На кадрах с камер видеонаблюдения хорошо видно, как трое вооруженных людей выбегают из банка. На одного из них бросается полицейский (позже его наградят ведомственной медалью). Остальные налетчики начинают отстреливаться, кидаются врассыпную и скрываются во дворах. Гуляли на свободе они недолго — всех арестовали в течение следующих суток. Двое оказались действующими сотрудниками полиции и Росгвардии, еще двое — бывшими.
Днем охраняли, вечером воровали
Банду сколотил экс-сотрудник патрульно-постовой службы, 25-летний Владислав Полтарыбатько (как раз его задержали на месте преступления). Именно он предложил брату-близнецу Станиславу и двум их приятелям Артему Лебедеву и Александру Грибаниченко план быстрого обогащения. Компания сложилась еще в Учебном центре полиции в городе Верхняя Салда, после окончания которого курсанты благополучно поступили на службу в органы внутренних дел.
Лидер группировки и Грибаниченко продержались в силовых структурах недолго и вскоре перешли на гражданку. Наибольших успехов в карьере достиг Станислав — проработав несколько лет в ППСП, он перевелся в отряд специального назначения "Гром". Молодой человек прошел месячную стажировку, но приступить к работе так и не успел.
"Мозговым центром банды был Владислав, он планировал налеты и руководил действиями группы на месте, распределял похищенные денежные средства между остальными членами банды и подбирал "кадры", — продолжает источник. — Сообщники несколько недель вели наблюдение за объектом. В день налета они приезжали к отделению банка на велосипедах, которые оставляли неподалеку. Надев темные очки, бейсболки и капюшоны, трое заходили внутрь, а один оставался на улице, чтобы в случае появления полиции предупредить подельников. При этом они никогда не пользовались мобильными телефонами, все переговоры вели по рации".
В июле 2016-го бандиты нагрянули в отделение ВТБ-банка. Добыча — около 300 тысяч рублей. Второй улов был более солидным — почти семь с половиной миллионов. После столь успешного налета банда на некоторое время залегла на дно.
К криминальному промыслу вернулись летом 2017-го, но к тому времени Полтарыбатько уже попал в разработку оперативных служб. Полицейские обратили внимание на то, что все налеты были тщательно спланированы — вплоть до мелочей, о которых мог знать только кто-то из своих. И стали проверять действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов.
"После задержания сотрудники регионального УБОПа изъяли ряд вещественных доказательств, которые послужили весомым вкладом в изобличение этой преступной группы. А именно: два предмета, похожих на пистолет, один из которых преступники бросили в воду, когда переплывали реку, — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. — Бандиты применяли разнообразное оборудование, в том числе рации и велосипеды. Однако это им не помогло".
Участникам группировки предъявили обвинение по статье 162 часть 4 УК России "Разбой, совершенный организованной группой лиц", а двух действующих сотрудников сразу уволили из силовых структур.
Долговая яма
Хорошим подспорьем в раскрытии дела послужило чистосердечное признание Александра Грибаниченко. Он пошел на сделку со следствием, подробно рассказав о "подвигах" группировки и мотивах, толкнувших его на преступление. По его словам, украденные деньги он потратил на погашение ипотечных долгов. Суд рассмотрел уголовное дело экс-силовика в особом порядке и приговорил его к шести с половиной годам колонии. Остальные обвиняемые от сотрудничества отказались.
На время расследования Владислава Полтарыбатько и Лебедева отправили в СИЗО, а Станислава оставили под домашним арестом. Следователям братья-близнецы объяснили, что занялись разбоями, потому что их мать после операции нуждалась в дорогостоящем лечении, а денег не хватало. Впрочем, некоторые оперативники придерживаются другого мнения — они считают, что на преступления бывших коллег толкнула банальная жажда легкой и быстрой наживы.