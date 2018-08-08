Под Балашихой нашли тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мужчину с множественными огнестрельными ранениями нашли на шоссе в Подмосковье, следователи ищут виновного в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Ольга Врадий.

По её словам, тело с множественными огнестрельными ранениями головы, шеи и груди обнаружили 7 августа на одном из участков автодороги Разинского шоссе Балашихинского района. Личность установлена — это 29-летний местный житель.

"По данному факту следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — сказала она.

Следствие проводит комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к убийству.