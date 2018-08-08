Под Балашихой нашли тело мужчины с множественными огнестрельными ранениями

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мужчину с множественными огнестрельными ранениями нашли на шоссе в Подмосковье, следователи ищут виновного в убийстве, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Ольга Врадий.
"По данному факту следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)", — сказала она.
Следствие проводит комплекс следственно-оперативных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц причастных к убийству.