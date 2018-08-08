Погибшие в горах КБР были сотрудниками правоохранительных органов

НАЛЬЧИК, 8 авг — РИА Новости. Четыре человека, которые в среду вечером погибли при восхождении в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии, являлись сотрудниками правоохранительных органов, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах региона.

Ранее сообщалось, что в среду в Черекском районе при восхождении на пятитысячник — пик Пушкина сорвались четыре спортсмена. По предварительным данным, все они погибли.

"Погибшие, по имеющимся данным, являлись сотрудниками правоохранительных органов. Сейчас выясняется, в каком именно ведомстве они проходили службу", — сказал собеседник агентства.