Минздрав Подмосковья проверит больницу, где пенсионер упал и сломал ребра

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минздрав Московской области проводит проверку по информации о причинении пенсионеру тяжкого вреда здоровью в медицинском учреждении, где он упал с каталки из-за поломавшегося борта, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ранее сообщалось, что следственным отделом по городу Раменское возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Предварительно установлено, что 23 июля 2018 года в приемное отделение раменской больницы был доставлен престарелый мужчина с подозрением на инсульт. Медицинский персонал долго не принимал пациента. Когда же медики занялись пенсионером, его положили на каталку, чтобы перевезти к кабинету компьютерной томографии. При транспортировке борт каталки сломался и пациент упал на пол, пенсионер сломал пять ребер и повредил легкое.