Минздрав Подмосковья проверит больницу, где пенсионер упал и сломал ребра

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Минздрав Московской области проводит проверку по информации о причинении пенсионеру тяжкого вреда здоровью в медицинском учреждении, где он упал с каталки из-за поломавшегося борта, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

"По случаю, произошедшем в Раменском ЦРБ, проводится проверка",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следственным отделом по городу Раменское возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью. Предварительно установлено, что 23 июля 2018 года в приемное отделение раменской больницы был доставлен престарелый мужчина с подозрением на инсульт. Медицинский персонал долго не принимал пациента. Когда же медики занялись пенсионером, его положили на каталку, чтобы перевезти к кабинету компьютерной томографии. При транспортировке борт каталки сломался и пациент упал на пол, пенсионер сломал пять ребер и повредил легкое.