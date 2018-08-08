В Астрахани лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 авг – РИА Новости. Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Трусовском районе Астрахани, сообщает УМВД России по Астраханской области.

По данным ведомства, на трассе Р-22 "Каспий" лоб в лоб столкнулись минивэн Ford Galaxy, выехавший на встречную полосу, и Toyota Camry.

В результате аварии женщина-водитель минивэна и пассажир 1980 года рождения получили закрытые переломы рук и ног. "Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав", — говорится в сообщении.

У ее четырехлетней дочери, которая перевозилась на заднем сиденье без удерживающего устройства и не была пристегнута ремнем безопасности, диагностировано сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы.

Переломы конечностей и закрытые черепно-мозговые травмы получили мужчина 1968 года рождения, управлявший второй иномаркой, и два его пассажира в возрасте 25 и 40 лет. Последний из них, по предварительным данным, является иностранным гражданином.

Пять пострадавших были госпитализированы. Необходимая помощь ребенку на месте была оказана врачами Центра медицины катастроф, родители девочки отказались от ее госпитализации.

В настоящее время движение по федеральной трассе Р-22 "Каспий" восстановлено. По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы № 1 проводят административное расследование.