Жителя Владимира обвинили в смерти ребенка под обломками гаража

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Житель Владимира ответит в суде за то, что не разобрал ветхую стену гаража и она обрушилась на шестилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась, сообщило СУ СКР по региону в среду.
"Отчетливо осознавая, что ветхое строение представляет опасность и в любой момент может обрушиться, мужчина не предпринял мер к исправлению ситуации", — говорится в сообщении.
СК отмечает, что сосед неоднократно обращал внимание владельца на то, что вынужден выпроваживать с территории домовладения детей, которые периодически появлялись на опасном участке. Сам обвиняемый на следствии не отрицал, что к нему заходили местные подростки и он разрешал собирать им яблоки.
Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.
"Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", — информирует следственное управление. Отмечается также, что за последние несколько лет в регионе на заброшенных, аварийных объектах пострадало семеро подростков, четверо детей погибло.