Жителя Владимира обвинили в смерти ребенка под обломками гаража

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 авг – РИА Новости. Житель Владимира ответит в суде за то, что не разобрал ветхую стену гаража и она обрушилась на шестилетнюю девочку, которая от полученных травм скончалась, сообщило СУ СКР по региону в среду.

Следствие установило, что в 2009 году в селе Бабаево Собинского района в частном домовладении произошел пожар, огнем были полностью уничтожены жилые помещения. На земельном участке после пожара осталась часть кирпичной кладки, остатки сруба и поврежденный гараж. Владелец имущества, житель Владимира, самостоятельно разобрал уцелевшие конструкции, однако гараж не тронул, хотя одна стена у него покосилась и пошла трещинами.

"Отчетливо осознавая, что ветхое строение представляет опасность и в любой момент может обрушиться, мужчина не предпринял мер к исправлению ситуации", — говорится в сообщении.

СК отмечает, что сосед неоднократно обращал внимание владельца на то, что вынужден выпроваживать с территории домовладения детей, которые периодически появлялись на опасном участке. Сам обвиняемый на следствии не отрицал, что к нему заходили местные подростки и он разрешал собирать им яблоки.

"Утром 2 мая 2018 года на опасной территории трагически погибла 6-летняя жительница поселка. Маленькая Лиза свободно зашла на указанный неогороженный участок местности, проследовала вовнутрь опасного строения, и в этот момент произошло обрушение кирпичных стен и перекрытий аварийного гаража. Ребенок получил травмы, не совместимые с жизнью", — отмечает следствие.

Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности.

"Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", — информирует следственное управление. Отмечается также, что за последние несколько лет в регионе на заброшенных, аварийных объектах пострадало семеро подростков, четверо детей погибло.