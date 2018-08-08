В Якутии возбудили дело после смерти новорожденного в больнице

ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Следствием возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка в алданской районной больнице, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.
В материалах уголовного дела говорится, что пациентка родила двух девочек, которые при рождении подавали признаки жизни. В последующем состояние женщины ухудшилось, врач провел инструментальное обследование, однако операция была проведена неполно, что повлекло дальнейшее ухудшение самочувствия роженицы, кровопотерю объемом до 2,5 литра.
Алданские следователи утверждают, что смерть новорожденного ребенка была предотвратима при выборе правильной тактики лечения роженицы.
"Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти в Алданской центральной районной больнице новорожденного ребенка", — цитирует региональное СУ СК РФ слова Дворецкой.
Расследование уголовного дела продолжается.