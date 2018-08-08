В Якутии возбудили дело после смерти новорожденного в больнице

ЯКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Следствием возбуждено уголовное дело по факту смерти новорожденного ребенка в алданской районной больнице, сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Якутии Надежда Дворецкая.

По информации СУ СК России по Якутии, следователями отдела по алданскому району установлено, что в октябре 2017 года 34-летняя жительница района встала на учет к врачу-гинекологу в связи с многоплодной беременностью. Первого апреля 2018 года у женщины появились первичные признаки родоразрешения, и она поступила в алданскую больницу. В медучреждении санитары потребовали от роженицы самостоятельно передвигаться, несмотря на ее плохое самочувствие. После осмотра врачом-гинекологом было принято решение о проведении экстренного родоразрешения, однако позже тактика лечения была изменена.

В материалах уголовного дела говорится, что пациентка родила двух девочек, которые при рождении подавали признаки жизни. В последующем состояние женщины ухудшилось, врач провел инструментальное обследование, однако операция была проведена неполно, что повлекло дальнейшее ухудшение самочувствия роженицы, кровопотерю объемом до 2,5 литра.

Третьего апреля текущего года скончалась одна из рожденных девочек, второго ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили санрейсом в город Якутск, где она находилась на лечении в перинатальном центре республиканской больницы № 1. Спустя несколько дней в эту больницу доставили и мать девочек.

Алданские следователи утверждают, что смерть новорожденного ребенка была предотвратима при выборе правильной тактики лечения роженицы.

"Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту смерти в Алданской центральной районной больнице новорожденного ребенка", — цитирует региональное СУ СК РФ слова Дворецкой.

Расследование уголовного дела продолжается.

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