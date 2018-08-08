В Нижегородской области обнаружили вспышку АЧС

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россельхознадзор зарегистрировал вспышку африканской чумы свиней (АЧС) на территории охотугодий в Нижегородской области, сообщает ведомство.

"Россельхознадзор информирует, что в результате лабораторных исследований ГБУ НО "Областная ветеринарная лаборатория", проведенных 6 августа 2018 года, в пробе патологического материала, отобранного от кабана, добытого на территории охотугодий ООО "Клуб охотников "Восток" Шарангского муниципального района Нижегородской области, выявлен генетический материал ДНК вируса африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Для подтверждения диагноза АЧС патологический материал направлен на исследование в специальном учреждении во Владимире.

Отмечается, что специалисты госветслужбы Нижегородской области под контролем Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в настоящее время проводят мероприятия, направленные на купирование очага инфекции в неблагополучном пункте.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.