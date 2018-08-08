В подмосковной больнице уронили пенсионера с каталки

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Подмосковье по информации о причинении пенсионеру тяжкого вреда здоровью в медицинском учреждении, где он упал с каталки из-за поломавшегося борта, сообщила журналистам старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Раменское по результатам проведенной проверки информации о причинении тяжкого вреда здоровью 92-летнему местному жителю в районной больнице, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью", — сказала Врадий.

Предварительно установлено, что 23 июля 2018 года в приемное отделение раменской больницы был доставлен престарелый мужчина с подозрением на инсульт. Медицинский персонал долго не принимал пациента. Когда же медики занялись пенсионером, его положили на каталку, чтобы перевезти к кабинету компьютерной томографии. При транспортировке борт каталки сломался и пациент упал на пол.

"По имеющейся информации, в результате падения у пенсионера образовалось телесное повреждение в виде перелома пяти ребер и повреждение легкого. Таким образом, вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи должностными лицами ГБУЗ МО "Раменская ЦРБ" пациенту причинён тяжкий вред здоровью", — сказала Врадий.

Она сообщила, что запланировано проведение ряда следственных действий, в том числе допросов медицинского персонала больницы, проведение выемки медицинской документации, осмотр места происшествия и каталки, на которой перевозили пациента. В ходе расследования уголовного дела действиям (бездействию) медицинского персонала больницы будет дана правовая оценка, добавила собеседница агентства.