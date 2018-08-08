В Иркутске выясняют причины массовой драки в исправительной колонии

ИРКУТСК, 8 авг – РИА Новости. Один из осужденных получил колотое ранение в живот во время драки в исправительной колонии №3 в Иркутске, еще четверо травмированы, сообщает ГУФСИН РФ по области, добавляя, что причины инциденты выясняются сотрудниками правоохранительных ведомств.

По данным ГУФСИН, инцидент произошел 6 августа.

"Пострадавший был экстренно госпитализирован в хирургическое отделение больницы при ИК-6, его здоровью ничто не угрожает, еще четверо осужденных получили ушибы и незначительные травмы, им оказана медицинская помощь, — сообщает ведомство. — В связи с происшествием в учреждении работает группа сотрудников из ГУФСИН России по Иркутской области, прокуратуры и полиции. Выясняются все обстоятельства и причины инцидента".

По предварительным данным, причиной конфликтной ситуации стала бытовая ссора. Обстановка в учреждении находится под контролем, добавили в управлении.

В ИК-3 Иркутска содержатся бывшие сотрудники органов государственной власти, судебной системы и правоохранительных структур, отбывающие наказание впервые.