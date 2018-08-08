В Туве оштрафовали общественную активистку за пост в соцсети

КРАСНОЯРСК, 8 авг — РИА Новости. Общественная активистка Оюма Донгак сообщила, что городской суд Кызыла признал ее виновной за размещенный 4 года назад пост в социальной сети ВКонтанте и оштрафовал на 1 тысячу рублей.

Ранее она сообщила, что задержана, находится в полиции и на нее оформлен протокол "за пост ВКонтакте 2014 года". Позже Донгак уточнила, что речь идет о "постах со свастикой" и "пропаганде фашизма", и добавила, что суд назначен на среду.

Согласно размещенному активисткой в соцсети протоколу об административном задержании, ей вменялась статья 20.3 КоАП РФ "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

"Признали меня виновной. Штраф тыща", — написала Донгак на своей странице в соцсети Facebook.

Комментарий городского суда Кызыла относительно рассмотрения административного дела Донгак РИА Новости получить не удалось. Однако суд подтвердил, что дело рассматривается у них.