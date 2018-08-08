В Мордовии проверяют больницу после инцидента с пациенткой с переломом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Министерство здравоохранения Республики Мордовия проводит проверку по факту инцидента в Ковылкинской межрайонной больнице, где пожилой пациентке со сломанной ногой пришлось ползти по лестнице из-за неработающего лифта, сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Информация об инциденте появилась в одной из групп социальной сети "ВКонтакте". Местная жительница рассказала, что ее мать сломала ногу, ей сделали снимок, и "на сломанную ногу врач категорически запретил наступать, поскольку суставы тоже не в порядке". По ее словам, в больнице не работал лифт, и пожилая женщина "опустилась на колени и буквально ползком начала спускаться вниз".

"Пациентка 1950 года рождения обратилась за медицинской помощью к врачу-травматологу 7 августа. Ей был выставлен диагноз "перелом пятой плюсневой кости". Пациентка и две сопровождающие ее женщины при подъеме на третий этаж к врачу-травматологу не обратились за помощью ни к медицинскому персоналу, ни к администрации поликлиники. Медицинской сестрой Потапушкиной была предложена помощь, на которую ни пациентка, ни сопровождающие ее женщины не отреагировали, при этом одна продолжала вести съемку, другая держала костыли", — отметили в региональном минздраве.

Уточняется, что лифт в поликлинике Ковылкинской межрайонной больницы находится в нерабочем состоянии с 10 часов утра 7 августа.

"Назначена проверка министерства здравоохранения Республики Мордовия, по результатам которой будет дана оценка деятельности руководства и сотрудников Ковылкинской межрайонной больницы, а с руководителями медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения региона, будут дополнительно проработаны вопросы доступности оказания медицинской помощи и действий медицинского персонала в подобных ситуациях", — сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В ведомстве также рассказали, что с 9 августа врач-травматолог будет принимать пациентов на первом этаже поликлиники. Лифт в настоящее время ремонтируют, поломка будет устранена в течение суток.

Ранее сообщалось, что СК Мордовии проводит проверку по данному факту.