Суд взыскал 196 миллионов с экс-поставщика оборудования для МХТ Чехова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду не удовлетворил жалобу петербургской компании "Стройсоюз СВ" на взыскание в пользу ФГУП "АТЭКС" при Федеральной службе охраны (ФСО) России 196 миллионов рублей за срыв поставок оборудования для второй сцены МХТ имени Чехова, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Резолютивная и мотивировочная части постановления апелляционного арбитража пока не опубликованы.
Как сообщалось ранее, арбитраж Москвы в конце мая удовлетворил иск ФГУП "АТЭКС" о расторжении договора со "Cтройсоюзом СВ" от 29 декабря 2015 года и взыскании с бывшего поставщика 196 миллионов рублей. Договор, который расторгнут судом, касается поставки театрального технологического оборудования для оснащения филиала МХТ имени Чехова на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской улицей в Москве.
Согласно материалам дела, изначально этот договор был заключен с компанией "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ), и по соглашению от 16 мая 2016 года права и обязанности поставщика перешли к "Стройсоюз СВ", которое не выполнило свои обязательства. Взыскиваемые в судебном порядке денежные средства составили сумму аванса при общей стоимости договора в размере 654 миллиона рублей и сроках поставки оборудования до 10 октября 2017 года.
Глава ФГУП "АТЭКС" при ФСО РФ Андрей Каминов является одним из фигурантов дела о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина. Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор компании "Стройфасад" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский — ее участниками.
Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.