Суд взыскал 196 миллионов с экс-поставщика оборудования для МХТ Чехова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд в среду не удовлетворил жалобу петербургской компании "Стройсоюз СВ" на взыскание в пользу ФГУП "АТЭКС" при Федеральной службе охраны (ФСО) России 196 миллионов рублей за срыв поставок оборудования для второй сцены МХТ имени Чехова, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Судебное заседание по делу завершено в 16.03 мск. Информация о принятом судебном акте — оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", — сообщается в карточке дела.

Резолютивная и мотивировочная части постановления апелляционного арбитража пока не опубликованы.

Как сообщалось ранее, арбитраж Москвы в конце мая удовлетворил иск ФГУП "АТЭКС" о расторжении договора со "Cтройсоюзом СВ" от 29 декабря 2015 года и взыскании с бывшего поставщика 196 миллионов рублей. Договор, который расторгнут судом, касается поставки театрального технологического оборудования для оснащения филиала МХТ имени Чехова на пересечении проспекта Андропова с Нагатинской улицей в Москве.

Согласно материалам дела, изначально этот договор был заключен с компанией "Театрально-декорационные мастерские" (ТДМ), и по соглашению от 16 мая 2016 года права и обязанности поставщика перешли к "Стройсоюз СВ", которое не выполнило свои обязательства. Взыскиваемые в судебном порядке денежные средства составили сумму аванса при общей стоимости договора в размере 654 миллиона рублей и сроках поставки оборудования до 10 октября 2017 года.

Компания "Стройсоюз СВ", в апреле признанная банкротом, также является бывшим подрядчиком строительства новой сцены Малого драматического театра (МДТ) в Санкт-Петербурге, проект которой связан с уголовным делом о хищении денежных средств. По оценке следствия, более 45 миллионов рублей, заложенных на проектирование сцены МДТ, были похищены "лицами, действующими от имени привлеченных к реализации контракта фирм "Стройсоюз СВ" и "М-Проект".

Глава ФГУП "АТЭКС" при ФСО РФ Андрей Каминов является одним из фигурантов дела о хищении денег, выделенных на строительство резиденции президента РФ Владимира Путина. Согласно версии следствия, Каминов был организатором преступной группы, а гендиректор компании "Стройфасад" Владислав Кюнер, бывший директор этой фирмы Сергей Литвинов и экс-глава компании "Стройкомплект" Дмитрий Торчинский — ее участниками.

Дело о хищении при строительстве резиденции президента выделили из дела в отношении петербургских бизнесменов о контрабанде элитного алкоголя.