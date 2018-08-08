САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Следственный комитет РФ проводит служебную проверку информации, размещенной в СМИ, о возможной причастности сотрудника ведомства к смертельному ДТП под Саратовом, в котором погибли две женщины, сообщает пресс-служба СК России.

Ранее управление ГИБДД по Саратовской области сообщало, что ДТП произошло 4 августа в 21.20 (20.20 мск) на улице Маяковского, 294 в городе Энгельс. Неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии одна из женщин скончалась на месте, вторая умерла в больнице.

Позже автомобиль и личность водителя установили, было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). По информации издания "Новости Саратова", автомобиль Luxgen, участвовавший в ДТП, якобы принадлежит руководителю отдела процессуального контроля СУСК по Саратовской области Аристотелю Ашкалову. Эту информацию РИА Новости в ведомстве опровергли, добавив, что участником смертельного ДТП был родственник сотрудника СК, а не сам работник ведомства.

"В центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации проводится всесторонняя и объективная служебная проверка по информации ряда СМИ о причастности сотрудника СУСК России по Саратовской области к дорожно-транспортному происшествию в городе Энгельсе, в результате которого погибли две женщины", — говорится в сообщении.