"Бог Кузя" может освободиться в течение года по закону о "дне за полтора"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Осужденный за мошенничество и создание секты Андрей Попов, известный как "бог Кузя", может освободиться уже в ближайшее время по вступившему в силу закону о "дне за полтора", засчитывающем, в частности, один день в следственном изоляторе за полтора дня в колонии общего режима, рассказал РИА Новости адвокат Юрий Манукян.

Пресненский суд Москвы 16 июля приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима. Суд признал "бога Кузю" виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", а также в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда, приговор Попову обжалован, но дата рассмотрения апелляционной жалобы еще не назначена. Попов был заключен под стражу 11 сентября 2015 года, таким образом, он провел в изоляторе к сегодняшнему дню без малого 2 года и 11 месяцев. Соответственно, это время ему могут перезачесть как отбытые в колонии 4 года и 3,5 месяца.

"Московский городской суд по апелляционной жалобе на приговор Попову, с учетом вступивших в силу изменений в 72-й статье Уголовного кодекса, должен сократить ему срок наказания. Кроме того, если срок будет пересмотрен, Попова могут освободить в зале суда", — сказал РИА Новости Манукян.

В начале июля вступил в силу закон, по которому один день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и воспитательной колонии и как два дня — в колонии-поселении.

Обвинение утверждало, что секта "бога Кузи", действовавшая с 2007 года, отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. По данным обвинения, Попов наносил потерпевшим от 100 до 1,2 тысячи ударов "плеткой, резиновым тапком, кожаным ремнем и руками".