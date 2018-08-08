Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила

ВОЛГОГРАД, 8 авг – РИА Новости. Первый случай заболевания в 2018 году лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Случай заболевания зарегистрирован среди населения Волгограда и связан с укусами комаров во время проживания на дачном участке, расположенном в Среднеахтубинском районе", — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Для того чтобы заболевание не распространялось на территории Волгоградской области, проводится дезинсекция водоемов. Как сообщает управление, в настоящее время обработано более 16,5 тысяч гектаров водоемов. "Борьба с комарами включает меры, направленные на снижение численности комаров и меры индивидуальной защиты", — уточнили в ведомстве.

По информации Роспотребнадзора, симптомами лихорадки Западного Нила являются лихорадочное состояние, головная боль, усталость, боль в мышцах и усталость, тошнота, рвота, иногда сыпь и увеличение лимфатических узлов. Если не обратиться вовремя за медицинской помощью, то возможен летальный исход.