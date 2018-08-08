Самарский полицейский стал фигурантом дела о взятке в 600 тысяч рублей

САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника самарской полиции, подозреваемого во взятке в 600 тысяч рублей, сообщает в среду СУСК по региону.

По версии следствия, вечером 6 августа подозреваемый получил взятку в размере 600 тысяч рублей от жителя Самары, пообещав последнему, что не будет привлекать его к уголовной ответственности. Полицейский был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника одного из подразделений полиции города Самары, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", — говорится в сообщении.

По информации источника в правоохранительных органах, уголовное дело возбудили в отношении начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №7 УМВД России по городу Самаре. Взятку полицейский получил от подозреваемого в хранении наркотиков и выращивании конопли. ГУМВД по региону проводит служебную проверку по данному факту.