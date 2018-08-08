Окатил водой и убежал. Брат Сами Насери отказался общаться с журналистами

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Брат французского актера Сами Насери Биби попытался атаковать журналистов, пришедших к нему взять интервью о драке с участием его брата, сообщает "Пятый канал".

Брат актера отказался выйти из квартиры и ответить на вопросы, потребовав выключить камеру. Затем, приоткрыв дверь квартиры, он попытался оттолкнуть одного из журналистов.

В конце концов Биби Насери облил журналистов водой, после чего выбежал из квартиры и скрылся в неизвестном направлении, уточняет "Пятый канал".

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что французский актер Сами Насери, наиболее известный по главной роли в фильме "Такси", обратился в полицию после драки в клубе "Войс". Пострадавшего впоследствии прооперировали в НИИ имени Гельмгольца.

Сам Насери рассказал Sputnik France, что драка началась из-за группы нетрезвых посетителей. Актер опроверг сообщения о том, что он и его брат были пьяны и подчеркнул, что не получал черепно-мозговой травмы.