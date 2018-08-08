В Саратовской области один человек погиб в ДТП

САМАРА, 8 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще пятеро, в том числе четверо детей, пострадали в результате столкновения двух автомобилей под Саратовом, сообщила в среду РИА Новости представитель регионального управления ГИБДД.

По информации ГИБДД, авария произошла днем 8 августа на подъезде к Саратову в Балашовском районе области. Водитель за рулем автомобиля "Нива", по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Land Rover.

"В результате ДТП пассажир-женщина из "Нивы" была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась. Кроме того, госпитализированы водитель "Нивы" и двое детей из отечественного автомобиля, а также двое детей, которые находились в иномарке", — сказала собеседница агентства.

Причины ДТП в настоящее время уточняются.