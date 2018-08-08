Тела погибших в ДТП под Калугой граждан Молдавии доставили на родину

ДТП с микроавтобусом Mercedes и автомобилем Ford на 230-м километре автодороги М-3 Украина, Калужская область. 4 августа 2018

ДТП с микроавтобусом Mercedes и автомобилем Ford на 230-м километре автодороги М-3 Украина, Калужская область. 4 августа 2018

КИШИНЕВ, 8 авг — РИА Новости. Тела шестерых граждан Молдавии, погибших в ДТП в Калужской области, доставили в среду в Кишинев, передает агентство Sputnik Moldova со ссылкой на управление гражданской защиты.

"Груз 200" доставили в специальных контейнерах на грузовой машине. Замначальника управления гражданской защиты, подполковник Виталий Мутав рассказал, что для перевозки тел погибших домой был составлен контракт с одной из фирм по указанию ритуальных услуг", — сообщает агентство.

По словам Мутава, грузовик сопровождали автобус с родственниками и спецмашина. Представитель ведомства отметил, что сотрудники инспектората решали все проблемы, касающиеся питания, медпомощи и заправки машин топливом.

"Тела транспортировали в специальных контейнерах для перевозки через границу, это есть в международной конвенции, которую мы всегда соблюдаем. Были оформлены все необходимые документы, которые требуют на любой границе", — приводит агентство слова представителя управления гражданской защиты.

По данным на сайте регионального управления МВД, столкновение микроавтобуса Mercedes и автомобиля Ford, в результате которого погибли восемь человек, произошло на 230-м километре автодороги М-3 "Украина". Автомобили Ford Focus и Volkswagen Polo, движущиеся в одном направлении, столкнулись. После этого Ford оказался на встречной полосе, врезался в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевернулся и вдобавок столкнулся с автомобилем Foton.

По данным МИД Молдавии, в этом ДТП погибли шесть и пострадали восемь граждан республики.