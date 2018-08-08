Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-зампреду правительства Коми

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, ранее осужденному на семь лет по "делу Гайзера", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Замоскворецкого районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия.

В конце мая Замоскворецкий суд приговорил Ромаданова к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 170 миллионов рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности в государственных органах сроком на пять лет.

Его обвиняли в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, взяточничестве в особо крупном размере и легализации полученных преступным способом денежных средств в особо крупном размере.

В доводах апелляционной жалобы сторона защиты заявила, что приговор Замоскворецкого суда является чрезмерно суровым, поэтому назначенные Ромаданову срок и штраф следует снизить до минимальных пределов, а наказание переквалифицировать на условное. Кроме того, защита попросила суд апелляционной инстанции снять арест с имущества мужчины и его родственников.

Адвокат Алексей Алешкин отметил, что защита не просит изменить квалификацию преступлений, но оспаривает назначенное наказание в части его суровости. Алешкин напомнил, что Ромаданов полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях и раскаялся, активно содействовал раскрытию дела, заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве и выполнил его в полном объеме. Также адвокат обратил внимание суда на характеристику личности осужденного и наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей и пожилых родителей, что является смягчающим обстоятельством. К слову, заявил Алешкин, суд первой инстанции не установил отягощающих обстоятельств.

Сам Ромаданов поддержал доводы своего адвоката и попросил коллегию Мосгорсуда проявить милосердие.

Прокурор в свою очередь доводы апелляционной жалобы не поддержал, отметив, что оснований для изменения или отмены приговора нет.

Первый приговор по "делу Гайзера" был отменен. В мае один из фигурантов, финансист Демьян Москвин, был приговорен к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллионов рублей. В конце июля Мосгорсуд отменил решение Замоскворецкого суда в отношении Москвина и направил дело на новое рассмотрение.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арест попали экс-глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.

По версии обвинения, с декабря 2005 по сентябрь 2015 года фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.