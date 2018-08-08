РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Мосгорсуд оставил в силе приговор экс-зампреду правительства Коми

0850
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкЗдание Московского городского суда. Архивное фотоЗдание Московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на приговор бывшему заместителю председателя правительства Коми Константину Ромаданову, ранее осужденному на семь лет по "делу Гайзера", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здание Московского городского суда. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Мосгорсуд отменил приговор фигуранту "дела Гайзера" Москвину

"Суд постановил: решение Замоскворецкого районного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения", — огласила решение судебная коллегия.

В конце мая Замоскворецкий суд приговорил Ромаданова к семи годам колонии строгого режима со штрафом в размере 170 миллионов рублей. Кроме того, мужчину лишили права занимать должности в государственных органах сроком на пять лет.

Его обвиняли в организации преступного сообщества с использованием служебного положения, взяточничестве в особо крупном размере и легализации полученных преступным способом денежных средств в особо крупном размере.

В доводах апелляционной жалобы сторона защиты заявила, что приговор Замоскворецкого суда является чрезмерно суровым, поэтому назначенные Ромаданову срок и штраф следует снизить до минимальных пределов, а наказание переквалифицировать на условное. Кроме того, защита попросила суд апелляционной инстанции снять арест с имущества мужчины и его родственников.

Экс-глава Республики Коми Вячеслав Гайзер. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Обвиняемый по "делу Гайзера" погиб в ДТП в Новороссийске
Адвокат Алексей Алешкин отметил, что защита не просит изменить квалификацию преступлений, но оспаривает назначенное наказание в части его суровости. Алешкин напомнил, что Ромаданов полностью признал вину в инкриминируемых преступлениях и раскаялся, активно содействовал раскрытию дела, заключил досудебное соглашение со следствием о сотрудничестве и выполнил его в полном объеме. Также адвокат обратил внимание суда на характеристику личности осужденного и наличие у него на иждивении несовершеннолетних детей и пожилых родителей, что является смягчающим обстоятельством. К слову, заявил Алешкин, суд первой инстанции не установил отягощающих обстоятельств.

Сам Ромаданов поддержал доводы своего адвоката и попросил коллегию Мосгорсуда проявить милосердие.

Прокурор в свою очередь доводы апелляционной жалобы не поддержал, отметив, что оснований для изменения или отмены приговора нет.

Первый приговор по "делу Гайзера" был отменен. В мае один из фигурантов, финансист Демьян Москвин, был приговорен к шести годам колонии строгого режима и штрафу в размере 2 миллионов рублей. В конце июля Мосгорсуд отменил решение Замоскворецкого суда в отношении Москвина и направил дело на новое рассмотрение.

Бывший губернатор Республики Марий Эл Леонид Маркелов. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Мосгорсуд оставил в силе арест экс-главе Марий Эл Маркелову
В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арест попали экс-глава республики Вячеслав Гайзер, Ромаданов, гендиректор "Комижилстрой" Антон Фаерштейн и ряд других фигурантов дела.

По версии обвинения, с декабря 2005 по сентябрь 2015 года фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена