В Петербурге суд приговорил вербовщика ИГ* к шести годам колонии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Московский окружной военный суд на базе Ленинградского окружного военного суда приговорил к шести годам колонии одного из фигурантов дела о вербовке в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство"* (ИГ*), сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что в апреле 2017 года в Петербурге были задержаны и заключены под стражу выходцы из Средней Азии: братья Атабек и Азизбек Рустамовы, Уула Исламбек Ойбек, Журабек Муратов, Бахадир Мадрахимов, Феруз Инаков, Шухрат Сатымбаев и Искандер Нурбаев, Айжигит Айтматов и Обид Абдыраимов, которых обвиняли по статье "содействие террористической деятельности путем склонения, вербовки, финансирования, вооружения или подготовки террористов".

"Суд посчитал доказанным, что Инаков осуществлял на территории Санкт-Петербурга склонение, вербовку и иное вовлечение лиц, преимущественно выходцев из республик Средней Азии, в организацию "Исламское государство"* для совершения преступлений террористической направленности. Инаков вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России