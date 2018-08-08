Мосгорсуд оставил в силе заочный арест экс-главы банка "Советский"

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего председателя совета директоров банка "Советский" Станислава Митрушина по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Постановление Тверского суда Москвы оставить без изменения, апелляционные жалобу адвоката без удовлетворения", — говорится в решении суда.

Срок ареста исчисляется с момента задержания или передачи в РФ и составляет два месяца.

Митрушину заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Он объявлен в федеральный и международный розыск.