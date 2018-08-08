Движение на Крымском мосту в направлении Керчи ограничили из-за ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг — РИА Новости. Временное ограничение дорожного движения введено на Крымском мосту в направлении Керчи из-за ДТП с двумя пострадавшими, сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор "Тамань".

По предварительным данным МВД по Крыму, водитель автомобиля Chevrolet в среду днем допустил наезд на стоящую автоцистерну, которая вела дорожные работы и была ограждена в соответствии с ПДД.

"Восьмого августа около 11 часов на мосту через Керченский пролив произошло ДТП с участием легкового автомобиля Chevrolet и автоцистерны. В результате ДТП пострадали два человека, находившиеся в легковушке. Они были доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи", — сообщили в МВД по республике, добавив, что обстоятельства аварии выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Как сообщили в пресс-службе оператора сооружения — ФКУ "Упрдор "Тамань", дорожная машина, с которой столкнулся легковой автомобиль, мыла барьерное ограждение. ДТП произошло на участке между островом Тузла и фарватером (где установлены арки), ближе к острову Тузла. Оба автомобиля получили механические повреждения. В момент ДТП на Крымском мосту действовало ограничение скорости движения 70 км/ч в связи с дорожными работами.

"В связи с ДТП на автодороге по Крымскому мосту введено временное ограничение движения в направлении Керчи. Движение по одной из двух полос (правой) приостановлено, вторая полоса (левая) свободна для общего потока транспортных средств", – добавили в ФКУ "Упрдор "Тамань".

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