Нижегородца задержали за разбой в офисах микрофинансирования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 авг — РИА Новости. Житель Нижегородской области, подозреваемый в серии разбоев, задержан полицейскими при очередном нападении на офис микрофинансовой организации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В июле-августе 2018 года в ОВД Нижнего Новгорода поступило три заявления от владельцев офисов микрофинансовых организаций, которые сообщили, что на их менеджеров в помещениях для работы с клиентами совершены разбойные нападения. Добычей нападавшего стали 58 300 рублей. По фактам нападений были возбуждены уголовные дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Камеры видеонаблюдения, установленные в офисах, запечатлели действия подозреваемого, голову нападавшего скрывал капюшон, а лицо – медицинская маска. Однако принятые нападавшим конспиративные меры не смогли воспрепятствовать его задержанию полицейскими.

Сотрудниками полиции был проведен комплекс оперативных мероприятий, анализ видеозаписей, изъятых с мест происшествий и сделанных с помощью системы "Безопасный город". Оперативники пришли к выводу, что все три нападения совершены одним человеком.

"Тщательно изучив манеру поведения нападавшего и вычислив алгоритм совершаемых им действий, сотрудники уголовного розыска выставили засады в местах, где, по их предположениям, подозреваемый совершит очередное нападение. Уже через день после последнего нападения, подозреваемый совершил разбой в очередной точке микрофинансирования, где находилась засада. 30-летний житель города Балахны Нижегородской области был задержан полицейскими с поличным", — говорится в сообщении.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Следствием доказана его причастность к серии разбойных нападений на офисы микрофинансирования, расположенные на территории Нижнего Новгорода, совершенных с 27 июля по 2 августа.

"Свою вину в совершенных преступлениях мужчина не отрицает. В своих показаниях он объясняет, что делал это в связи с тем, что имеет много долгов по кредитам и двух несовершеннолетних детей, однако осознает, что своими поступками только усугубил свое положение и материальное положение семьи", — говорится в сообщении.

Согласно Уголовному кодексу, за совершенные преступления мужчине может быть назначено наказание до 8 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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