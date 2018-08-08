В Екатеринбурге полицейские застрелили собаку, покусавшую четырех человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 авг — РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге застрелили собаку, покусавшую четырех человек, трое из которых госпитализированы, сообщает в среду городское управление МВД.

"Сегодня днем в 13.20 в дежурную часть отдела полиции №10 от очевидцев поступили сообщения об агрессивной собаке, которая в районе улицы Техническая бросается на прохожих. На место происшествия выехал наряд ППСП. По прибытии по указанному адресу сотрудники полиции, убедившись в том, что животное угрожает жизни и здоровью людей, представляет собой реальную общественную опасность, приняли решение, в соответствии с действующим законодательством, применить табельное оружие", — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также на месте работает бригада медиков для оказания помощи пострадавшему от укусов собаки. По предварительным данным, всего пострадали четыре человека, остальные трое госпитализированы в ближайшее лечебное учреждение, уточняет полиция.