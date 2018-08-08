В Татарстане арестовали мужчину, до смерти избившего девочку

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Опекун, до смерти избивший девятилетнюю девочку, арестован в Татарстане, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Как ранее сообщалось, по подозрению в совершении преступления задержан опекун девочки – 39-летний Роман Григорьев, ему было предъявлено обвинение.

По данным следствия, за несколько дней до гибели девочки Григорьев избил ее ногами. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Обстоятельства получения ребенком термических ожогов устанавливаются. Как отмечается, после получения девочкой телесных повреждений опекуны за медицинской помощью в лечебные учреждения не обращались и пытались лечить ее самостоятельно.

"Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 9-летней девочки ее 39-летним опекуном Романом Григорьевым… Причастность к совершению преступления он признал частично. Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что девочка проживала в приемной многодетной семье с 2015 года, где помимо нее воспитывались еще пятеро детей в возрасте от 7 до 18 лет, трое из которых находились под опекой и являлись родными братьями и сестрами погибшей. Следствие располагает информацией о том, что дети систематически подвергались унижениям со стороны приемных родителей, выполняли работы в крестьянско-фермерском хозяйстве "Григорьев", возглавляемом обвиняемым. Также следствием будет дана правовая оценка действиям матери в части применения насилия к детям.

Кроме того, следственными органами в отношении неустановленных социальных работников, не контролировавших данную семью, возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В настоящее время все дети из семьи изъяты и помещены в социальный приют. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.