В Татарстане арестовали мужчину, до смерти избившего девочку

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Опекун, до смерти избивший девятилетнюю девочку, арестован в Татарстане, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По данным следствия, за несколько дней до гибели девочки Григорьев избил ее ногами. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Обстоятельства получения ребенком термических ожогов устанавливаются. Как отмечается, после получения девочкой телесных повреждений опекуны за медицинской помощью в лечебные учреждения не обращались и пытались лечить ее самостоятельно.
"Продолжается расследование уголовного дела по факту убийства 9-летней девочки ее 39-летним опекуном Романом Григорьевым… Причастность к совершению преступления он признал частично. Сегодня судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Кроме того, следственными органами в отношении неустановленных социальных работников, не контролировавших данную семью, возбуждено уголовное дело по статье "халатность". В настоящее время все дети из семьи изъяты и помещены в социальный приют. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрошены очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.